Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко, который существенно ослабил карантин в своем городе, несмотря на рекомендации МОЗ. Он заявил, что власть хочет уничтожить местное самоуправление и закрепостить украинцев.

Об этом мэр Ивано-Франковска написал в Facebook.

Марцинкив отмечает, что карантин один для всех.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", - говорится в сообщении.

Напомним, что на существенное смягчение карантинного режима власти Черкасс пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

Его вызвали на допрос относительно этого дела, а Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина. В ответ на это мэр Черкасс заявил об угрозах из Офиса президента за смягчение карантина и предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.