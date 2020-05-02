Во время церемонии памяти погибших в одесском Доме профсоюзов полиция задержала двух хулиганов. Один из них оскорблял прохожих и находился в общественном месте без маски.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказали в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Мужчин, 1955 и 1972 рождения, доставили в Приморский отдела полиции с Куликова поля. На них составлены административные протоколы. Старший из нарушителей ругался в адрес граждан нецензурными словами и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правилами карантина, человек был без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в отношении первого нарушителя был составлен админпротокол по трем статьям: мелкое хулиганство, злостное неповиновение распоряжению или требованию полицейского и нарушение правил карантина.

"Младший же, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде", - добавили в полиции. Стражи порядка также отметили, что с 15:00 субботы Куликово поле закрыто на санобработку.

В полиции также сообщили, что обеспечение правопорядка в Одессе сегодня обеспечивал Ситуационный центр под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, с участием руководителей правоохранительных подразделений МВД и главы Одесской областной госадминистрации Максима Куцого.

Напомним, что "Страна" вела онлайн-репортаж о происходящем и публиковала фото с митинга-реквиема по погибшим, который проходил в условиях коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что утром в субботу На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы в честь погибших в 2014 году.