Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял приглашение официального Берлина принять участие в церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе. Свой отказ дипломат мотивировал тем, что в мероприятии будут участвовать представители России.

Об этом в субботу, 2 мая, рассказали в пресс-службе украинского МИД.

Отмечается, что несколько недель назад послы Украины, Беларуси и Российской Федерации были приглашены на церемонию возложения венков в честь окончания Второй мировой войны. Однако посол Украины в ФРГ отказался от участия в мероприятии.

"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 000 украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", - заявил Мельник.

Ранее мы писали, что в Москве парад Победы пройдет с изменениями из-за коронавируса. 9 мая в небе пролетит парадным строем авиационная техника, а также планируется праздничный салют.

Напомним, что в Украине телеканал "Интер" проведет традиционный марш памяти ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в режиме онлайн.