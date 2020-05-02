Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины не допустит веерных отключений электроэнергии после того, как от сети был отключен атомный блок номер 3 Ровенской АЭС. Несмотря на сложную ситуацию в энергетике, министерство разработало план антикризисных мер.

Об этом рассказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала "Интер", как передают Украинские Новости.

По ее словам, энергетическая отрасль переживает самые кризисные явления в истории Украины, но ситуация контролируемая.

"Я хочу успокоить: не будет никаких веерных отключений. Правительство и министерство держат ситуацию под контролем и не допустят, чтобы у украинцев не было света", - заявила Буславец.

Сложная ситуация в энергетике сложилась по ряду причин: не должным образом подготовлено введение нового рынка электроэнергии в июле 2019 года, открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам, пандемия коронавируса.

Все это привело к тому, что цена на электроэнергию в Украине значительно упала и перестала покрывать себестоимость ее производства отечественными предприятиями. На складах шахт и ТЭС начал накапливаться уголь, в конце остановились 95% угольных предприятий.

"Соответственно, надо было принимать срочные решения. Первым шагом было необходимо сделать реальный Прогнозный энергетический баланс, который бы учитывал значительное сокращение потребления и соответствующее уменьшение производства электрической энергии для того, чтобы предоставить возможность работать всей генерации и использовать в том числе уголь", - рассказала и.о. министра.

На базе нового энергобаланса разработан план антикризисных мер, которые позволят сбалансировать энергетическую отрасль.

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