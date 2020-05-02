Субботний вечер 2 мая в Киеве выдался богатым на осадки. В столице прошел сильный ливень с грозой и даже градом.

Видео непогоды 2 мая опубликовали пользователи социальных сетей.

Жители Киева сообщают, что сильный дождь прошел по центру города и накрыл так же Оболонь.

Видео: YouTube/ Александр Шелест

Напомним, что по данным народного метеоролога Наталки Диденко, в Украине в ближайшее время весеннюю жару остановят грозовые дожди с градом. Они настигнут Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Одесскую область.

Ранее мы писали, что страна в этом году может остаться без черешни, абрикоса и персиков из-за апрельских заморозков. Непогода сильно ударила по будущему урожаю фруктов в южных и центральных регионах Украины.