На разработку вакцины от коронавируса, которая затягивается из-за мутации Covid-19, нужно примерно 8 миллиардов евро. Для того, чтобы побороть пандемию, нужно объединить усилия всего мира.

Заявление вместе с видеообращением канцлера опубликовано на сайте немецкого правительства.

По словам канцлера, победить пандемию возможно лишь совместными усилиями, так как заразиться коронавирусом может каждый.

"Германия готова внести посильный вклад в устранение угрозы. Я не хочу объявлять об этом сегодня, но могу сказать, что мы будем активно следить за развитием событий. По нашим оценкам, для разработки вакцины требуется около 8 миллиардов евро",- сказала Меркель.

Канцлер Германии призвала к международному сотрудничеству в борьбе с пандемией и рассказала, что Германия готова помогать мировому сообществу с вакцинами.

"Для создания вакцины необходимо мобилизовать усилия всего мира. Как только вакцина будет найдена, она станет доступной для всех. Пандемия уже нанесла серьезный ущерб экономической и социальной жизни. Вот почему мы должны работать быстро и сообща, чтобы остановить, а затем победить этот вирус", - сказала Меркель.

Ранее "Страна" писала, что Германия продлит ограничения на поездки за границу до середины июня.

Также мы рассказывали, что в США ждут появления вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года.