В субботу 2 мая, на Левом берегу в Киеве произошел пожар. Загорелась куча сухих веток. Пожар с них перешел на березы, которые стоят неподалеку.

Об этом сообщают "Украинские Новости" с места событий.

Видео: YouTube/Надежда Комендантова

Это случилось недалеко от станции метро "Левобережная" по улице Раисы Опипной во дворе многоэтажки напротив гостиницы "Турист". В ликвидации пожара задействована 1 пожарная машина.

Фото: Украинские новости

Ранее "Страна" писала, что пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показала снимок, на котором запечатлены последствия прокатившихся по зоне отчуждения ЧАЭС пожаров. На нем видны обуглившиеся внизу стволы деревьев. Некоторые растения выстояли в огне, но многие повалены. Земля вокруг них полностью безжизненна и покрыта слоем пепла.

Также мы рассказывали, что в субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы.