Британский премьер Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили главу правительства от Covid-19. Шестой ребенок Джонсона будет носить имя Уилфред Лори Николас.

Об этом в Instagram написала невеста премьера Керри Саймондс.

По ее словам, имя Уилфред малыш унаследовал от дедушки главы британского правительства, а Лори звали деда Керри. Однако третье имя, Николас, ребенок получил в честь двух медработников, которые помогли премьер-министру Джонсону выздороветь от коронавируса.

Напомним, что о появлении сына Джонсона и Саймондс на свет стало известно в среду, 29 апреля.

Стоит отметить, что в феврале пара объявила о помолвке, а рождение ребенка ожидалось в начале лета.