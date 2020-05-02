Премьер Британии Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших его от Covid-19
Британский премьер Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили главу правительства от Covid-19. Шестой ребенок Джонсона будет носить имя Уилфред Лори Николас.
Об этом в Instagram написала невеста премьера Керри Саймондс.
По ее словам, имя Уилфред малыш унаследовал от дедушки главы британского правительства, а Лори звали деда Керри. Однако третье имя, Николас, ребенок получил в честь двух медработников, которые помогли премьер-министру Джонсону выздороветь от коронавируса.
Напомним, что о появлении сына Джонсона и Саймондс на свет стало известно в среду, 29 апреля.
Стоит отметить, что в феврале пара объявила о помолвке, а рождение ребенка ожидалось в начале лета.