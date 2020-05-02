Национальный банк Украины, который прогнозирует падение цен на украинский экспорт из-за коронакризиса, ухудшил экономический прогноз на 2020 год. В НБУ считают, что из-за кризиса в 2020 году украинские трудовые мигранты переведут на 2 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось.

Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.

В регуляторе прогнозируют, что сумма переводов упадет с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов. Нацбанк отмечает, что основные факторы - это уменьшение количества мигрантов, и замедление экономик других стран, в частности Польши.

"Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением до конца года", - объясняют в отчете.

НБУ также отмечает, что общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода на уровне 10%.

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