В Харькове неизвестные избили журналиста Никиту Кныша из-за того, что тот пожаловался полицейским на нарушение карантина. Злоумышленники также украли его сумку с ноутбуком и личными вещами.

Видео преступления в субботу, 2 мая, опубликовал сам Кныш на своей странице в Facebook. На факт нападения также отреагировали и в Национальном союзе журналистов Украины

По словам журналиста, он решил заснять нарушение карантина на парковке возле станции метро Научная, где любит проводить свой досуг "золотая молодежь". На видео видно, что Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Однако нарушители в ответ принялись оправдываться и даже оскорблять журналиста.

После съемки сюжета Кныш вызвал на место инцидента полицию чтобы она отреагировала на нарушение. Однако по приезду, патрульные не провели никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

На видео записан длительный разговор журналиста с патрульными, которые мотивировали свой отказ реагировать на нарушение тем, что "правительственное постановление о карантине - это рекомендация, а не требование". В конце концов, патрульные оставили место отдыха харьковской молодежи.

Вскоре после того, как правоохранители уехали, на журналиста напали и сильно избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами.

По факту нападения Кныш вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои. Также журналист опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано его избиение, и злоумышленника, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины осудил избиение журналиста и призвал Национальную полицию адекватно отреагировать на инцидент.

"Полицейские на месте происшествия должны были оценить риски для журналиста, не говоря о реагировании на факт грубого нарушения карантина. Но в целом ситуация с физическими атаками на журналистов во время эпидемии является возмутительной и не идет в сравнение с ситуацией в других европейских странах", - отмечает председатель организации Сергей Томиленко.

Напомним, что недавно был зафиксирован еще один факт нападения на журналиста. Корреспондентка Алла Жизневская пострадала во время съемок сюжета на тренажерной площадке под открытым небом в киевском Гидропарке.

Вскоре после нападения прокуратура направила в суд дело против злоумышленника, устроившего потасовку с журналисткой.