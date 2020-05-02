В субботу вечером возле Офиса президента предприниматели устроили акцию протеста в формате пикника. Участники митинга требуют от властей позволить открыть летние террасы кафе и ресторанов во время карантина. На мероприятие пригласили и главу государства Владимира Зеленского, однако он к пикнику так и не присоединился.

Об этом с места событий передают корреспонденты "Страны".

Сообщается, что организаторы акции расставили столы с дистанцией в 1,5 метра друг от друга. На входе всех проверяли полицейские. Все присутствующие были в масках, а на каждом столе стояли по два антисептика.

По словам предпринимателя и организатора акции Дмитрий Федотенкова, на пикник пригласили и президента Украины.

"Не знаю выйдет ли он. Сегодня выходной, но мы поставили ему персональный столик ближе к выходу из ОП", - заявил бизнесмен.

Президентский столик. Фото: Страна

Лозунг протеста: "Требуем пересмотреть велюровый карантин"

По словам наших журналистов, акция должна была стартовать в 16:00, однако внезапный ливень подпортил планы организаторов. Гости мероприятия угощались пиццей и лимонадом, а все деньги, вырученные с продажи блюд пойдут на помощь медикам.

Напомним, ранее организаторы сообщали, что на пикнике "для гаранта будет кальян дыня с мятой".

Ранее "Страна" приводила слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что по мере ослабления карантина в Украине будут открываться разные виды транспорта.