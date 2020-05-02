Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев набраться терпения относительно карантина. Если отменить все карантинные меры в Украине, то до конца года от коронавируса скончается 140 тысяч человек в стране.

Об этом государственный санитарный врач написал на странице в Facebook.

По его словам, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но нельзя преждевременно отменять карантин.

"И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - заявил он.

Ляшко пояснил, что получил прогноз от Kyiv School of Economics относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. Отмена карантина приведет к 120-140 тысяч летальных случаев уже до конца 2020 года.

"Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях", - подчеркнул санврач.

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

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