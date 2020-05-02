81-летняя российская артистка Лидия Федосеева-Шукшина написала заявление в Следственный комитет на своего мужа - продюсера группы "На-На" Бари Алибасова, который обманным путем заставил ее переписать квартиру в Москве на своего помощника - Сергея Моцаря.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жена Алибасова неожиданно узнала, что лишилась единственного жилья в Новой Москве. "Хатка за 10 млн рублей вдруг ушла помощнику её мужа - Сергею Моцарю. Как же так вышло? Легендарный продюсер "помог" супруге передать ему в дар квартиру, а из-за проблем с налогами якобы временно оформил её на помощничка", - говорится в сообщении издания.

Сама Лидия говорит, что не знала, какой документ подписывала - Бари повез ее к адвокату под предлогом консультации, подсунул документ, артистка поставила подпись. "Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека". Адвокат ее дочери, Марии Шукшиной, Юлиан Соболев, считает это мошенничеством и просит заключить Алибасова под арест.

Однако сам Алибасов объяснил журналистам, что все было по закону.

"Все, что происходит сейчас с моей стороны и со стороны Лиды, сделано по закону. Везде стоят печати, везде стоят подписи". По словам продюсера, оформление было законным. А в договоре прописано условие - что в жилище (независимо от того, на кого оно записано) будет жить только его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. Сейчас, якобы из-за ситуации с коронавирусом, они проживают не вместе, но при этом Алибасов уверен - у них хорошие отношения. Даже несмотря на весь этот замес с квартирой.

Как сообщала "Страна", ранее Бари Алибасова обвинили в инсценировке отравления ради пиара юбилейного тура группы "На-На". Со временем были выявлены доказательства, что отправление Алибасова оказалось пиар-акцией.