В пятницу, 1 мая, в Донецкой области утонул мужчина. Он пытался вытащить свою дочь из машины, которая упала в пруд.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 мая в 20:00 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, произошедшем на одном из прудов в г. Торецке Донецкой области. Легковой автомобиль скатился в пруд", - говорится в сообщении.

В автомобиле находилась девочка. Отец, заметив, что автомобиль скатывается в пруд, бросился на помощь. Однако он не рассчитал свои силы и, спасая дочь, утонул сам.

Для спасения на место вызова выехали 9 человек личного состава 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда и 1 единица техники.

Фото: ГСЧС

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