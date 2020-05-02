Двое полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли на свободу, уплатив уменьшенную сумму залога, вместо установленной ранее в размере 273 тысяч гривен.



Об этом в интервью Hromadske сообщила бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.

"Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли", - ответила бабушка мальчика. Чевгуз добавил, что когда Петровцу и Кривошею уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу.

До какой суммы уменьшили озвученную ранее сумму залога в 273 тысячи гривен, пока неизвестно. В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательством.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в нерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлических банкам и других предметам, когда неподалеку от места гулял 5-летний Кирилл Тлявов. Очевидно, один из стрелков попал мальчику в голову, 3 июня он умер.

4 июня 2019 суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова - полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько. Сначала их подозревали по статьям "хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений" (когда мальчик был еще жив), однако впоследствии прокуратура переквалифицировала подозрение на статью "умышленное убийство". Следствие также проверяло версию, что выстрелить мог сын полицейского.

В конце 5 ноября 2019 по делу об убийстве 5-летнего Кирилла объявили подозрения четырем лицам: полицейским Ивану Приходько, Владимиру Петровцу, Дмитрию Кривошею и несовершеннолетнему сыну Петровца. 6 декабря 2019 Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по этому делу.