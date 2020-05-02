В Киеве в ближайший час и до конца суток 2 мая ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Так же ГСЧС объявила первый уровень опасности - желтый, при котором лучше переждать непогоду дома.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. "Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, грозовой фронт пройдет вдоль линии Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Напомним, в Минздраве Украины предупредили, что коронавирус можно подхватить даже в теплую и солнечную погоду.