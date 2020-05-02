Сытник заявил, что Коломойскому могут вручить подозрение по делу Привата
Национальное антикоруционое бюро Украины (НАБУ), директора которого Артема Сытника могут уволить, собитрается объявить подозрение Игорю Коломойскому. Ему могут вручить подозрение по делу Приватбанка.
Об этом сообщил директоро НАБУ Артем Сытник в эфире 24 телеканала 1 мая.
Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу Приватбанка, Сытник заявил, что бюро движется к этому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах, она предусматривает санкцию до 12 лет лишения свободы.
"Мы движемся к тому, чтобы начать объявления подозрения", - сказал Сытник.
Он также отметил, что следователи и эксперты ведомства, привлеченные к следствию, сталкиваются с политическим давлением.
"Конечно, есть определенные трудности и преграды, потому что в этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел", - отметил Сытник.
Ранее "Страна" писала, что Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке" из-за давления на судей.
Также мы рассказывали, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании расследования уголовного дела по "Приватбанку".