Национальное антикоруционое бюро Украины (НАБУ), директора которого Артема Сытника могут уволить, собитрается объявить подозрение Игорю Коломойскому. Ему могут вручить подозрение по делу Приватбанка.

Об этом сообщил директоро НАБУ Артем Сытник в эфире 24 телеканала 1 мая.

Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу Приватбанка, Сытник заявил, что бюро движется к этому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах, она предусматривает санкцию до 12 лет лишения свободы.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявления подозрения", - сказал Сытник.

Он также отметил, что следователи и эксперты ведомства, привлеченные к следствию, сталкиваются с политическим давлением.

"Конечно, есть определенные трудности и преграды, потому что в этой ситуации мы зависим не только от себя. Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел", - отметил Сытник.

Ранее "Страна" писала, что Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке" из-за давления на судей.

Также мы рассказывали, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обвинил главу СБУ Ивана Баканова в блокировании расследования уголовного дела по "Приватбанку".