Президент Украины Владимир Зеленский назвал пожар в одесском Доме профсоюзов черным днем для страны и потребовал эффективно расследовать инцидент, в результате которого погибли десятки людей.

Об этом говорится на странице президента в Facebook.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал Зеленский.

По его словам, необходимо обязательно помнить этот тяжелый эпизод нашей истории.

"Тот черный день унес почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и про собственные трагедии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский потребовал эффективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств того дня.

"Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - подчеркнул он.

Более того, Зеленский призвал украинцев сделать так, чтобы в стране "больше никогда не погибали ради идеологических или политических целей".

"Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна", - уточняется в сообщении.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы.

"Страна" писала о том, что изменилось при Зеленском в деле 2 мая.