СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина
Служба безопасности Украины блокировала масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - сказано в сообщении.
Так, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться вещественных доказательств, в том числе незаконно полученных денег.
Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.
Ранее "Страна" писала, как на западной границе действует система поборов с выезжающих из страны украинцев. И как западная граница стала платной для заробитчан, когда на въезде требуют 320 грн, а на выезде берут 2000 грн.