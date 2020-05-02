Служба безопасности Украины блокировала масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - сказано в сообщении.

Так, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться вещественных доказательств, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностным лицам пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Ранее "Страна" писала, как на западной границе действует система поборов с выезжающих из страны украинцев. И как западная граница стала платной для заробитчан, когда на въезде требуют 320 грн, а на выезде берут 2000 грн.