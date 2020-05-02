В субботу, 2 мая, украинские предприниматели устраивают пикник под стенами Офиса президента. Начало запланировано на 16:00, приглашают всех желающих.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, приглашение получил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Участники акции уже расставили столы. Дистанцию в 1,5 метра друг от друга сохранили, а на самих столах виднеется дезинфицирующее средство.

На входе всех проверяет полиция. К слову, все в масках, пока все спокойно. Лозунг протеста: "Требуем пересмотреть велюровый карантин".

Отметим, ранее организаторы сообщали, что акция преследует несколько целей, одна из которых - привлечь внимание к теме борьбы с безработицей. Рестораторы требуют от властей позволить открыть летние террасы кафе и ресторанов. А средства, собранные в ходе благотворительного званого ланча передадут украинским медикам, которые борются с коронавирусом.

Пикник под стенами Офиса президента. Фото: Страна

Один из организаторов акции предприниматель Дмитрий Федотенков рассказал "Стране" о главной задачи акции, а также спрогнозировал, выйдет ли президент Зеленский на пикник: "Не знаю выйдет ли он. Сегодня выходной, но мы поставили ему персональный столик ближе к выходу из ОП".

Напомним, ранее организаторы сообщали, что на пикнике "для гаранта будет кальян дыня с мятой".

Ранее "Страна" приводила слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что по мере ослабления карантина в Украине будут открываться разные виды транспорта. Однако метро заработает в последнюю очередь.