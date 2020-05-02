Количество зараженных коронавирусом в Беларуси за прошедшие сутки увеличилось на 911 человек. Общее число заболевших достигло 15 828 белорусов. Днем ранее число инфицированных составляло 14 917.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.

"В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 15828 человека с положительным тестом на Covid-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было проведено 195 430 тестов на коронавирус. За сутки от болезни скончались 4 человека, а общее число смертей достигло 97.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко вместо карантина устроил субботник, на него вышли 2,3 миллиона беларусов.

Ранее мы писали, что по словам Лукашенко, введение тотального карантина является недопустимой мерой борьбы с коронавирусом, так как приведет к губительным последствиям для экономики страны.