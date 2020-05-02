В субботу, 2 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил противник скинул на бойцов ВСУ гранатометный снаряд ВОГ-17 при помощи беспилотника.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточним, что инцидент произошел возле населенного пункта Гнутово. В связи с этим бойцы ВСУ нанесли ответный удар. Потери противника уточняются.

Отметим, ранее в Штабе ООС заявляли, что по состоянию на 12:00 2 мая противник уже 13 раз вел прицельные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил

Отметим, что ранее в использовании ударных беспиотников сепаратисты обвиняли украинскую сторону. Они заявляли, что в результате удара с беспилотника в Горловке погибла 26-летняя девушка.

Напомним, украинские военные на Донбассе 29 апреля уничтожили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) транспортное средство противника, которое подвозило боеприпасы на позиции.

Как сообщала "Страна", в СБУ заявили о задержании группы "Немца", которая взрывала мосты на Донбассе.