В Украине в ближайшее время весеннюю жару остановят грозовые дожди с градом, которые настигнут Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Одесскую область.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, неустойчивая грозовая погода пройдет полосой в Житомирщине через Киевскую, Черкасскую в Одесскую область. "Вдоль этой линии, включая прилегающие районы ожидаются сильные ливни, гроза, град. Пересидите дома, заберите с улицы легкие предметы, закройте на это время окна", - написала синоптик.

Как сообщает Укргидрометцентр, уже ночью 2 мая в западных, а днем и в большинстве северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков.

Напомним, в Украине весенние заморозки погубили будущий урожай черешни и персиков.

Также в Украине ухудшили прогноз на урожай текущего года из-за пандемии и засухи.