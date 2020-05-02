Глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.

Об этом говорится в журнале Eurekalert.

Так, в статье говорится о том, что у всех пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови. Это приводит к возникновению микротромбов в легких.

Ученые обнаружили сотни тромбов по всему легкому у зараженных, хотя при других заболеваниях подобных аномалий не наблюдается.

"Наши новые результаты показывают, что Covid-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с Covid-19", - сказал О'Доннел.

Именно это, утверждает он, является причиной низкого уровня кислорода в организме больного. На данный момент проводятся исследования, смогут ли различные методы разжижения крови снизить риск образования сгустков.

Напомним, российские медики заговорили о новом симптоме коронавируса. У большинства пациентов с подтвержденным Covid-19, которые находятся на лечении в московской больнице в Коммунарке, выявлены высыпания на на руках и животе.

Также "Страна" писала, что одним из симптомов коронавируса оказался конъюнктивит. А в ВОЗ повышение температуры тела назвали самым первым и явным симптом заражения Covid-19.