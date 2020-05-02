Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который заявил об угрозах из Офиса президента за смягчение карантина, предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.

Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, размешенном на его странице в Facebook в субботу 2 мая.

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил градоначальник Черкасс.

Мэр также напомнил, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.

"Мы готовы, но только после ваших однопартийцев", - сказал Бондаренко, указав, что от главы государства ждал равного отношения ко всем, в том числе к "слугам народа" - "кнопкодавам", однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.

Отметим, что ранее Бондаренко опубликовал фото сообщений угроз, подписанных именем замглавы Офиса президента, у Зеленского заявили, что мэр Черкасс, вероятно, стал жертвой пранка, а подобных сообщений из ОП ему не отсылали.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение горисполкома об ослаблении карантина, а президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс заявил, что городская власть должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока.

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе.

Также мы сообщали, что Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина.