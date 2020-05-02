Через год после скандального увольнения посла США в Украине Мари Йованович в Белом доме выбрали ее сменщика.

На эту должность выдвигается 71-летний генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, назначение должно состояться после утверждения его кандидатуры в Сенате.

Сейчас он возглавляет центр им. Джорджа Маршалла в Германии, связанный с Пентагоном, совмещая эту должность со старшим советником по вопросам обороны США в Украине. До этого Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Центр имени Маршала занимается обучением и повышением квалификации военных и политических кадров из стран бывшего СССР.

Также ранее 40 лет Дейтон проработал в качестве координатора по вопросам безопасности США в Израиле и Палестинской администрации в Иерусалиме и директора исследовательской группы по Ираку.

О том, что Дейтон может быть назначен послом стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда же говорили, что его лоббировали близкие к демократам силы. И то, что назначение теперь, скорее всего, состоится, является ещё одним свидетельством того, что политику США в отношении Украины по-прежнему контролирует демократическое лобби в Госдепе.

Чего Украине ждать от нового посла, выясняла "Страна".

Перетягивание каната

Почти год держалась интрига, кого назначат на должность посла США в Украине. Йованович спешно отозвали в мае прошлого года из-за недовольства ею Трампом, а осенью она стала одним из свидетелей в деле об его импичменте, которое в итоге провалилось.

"Машу", как ее называют в Киеве, заподозрили, в частности, в работе против Трампа, в торможении расследования коррупции семьи Байдена и в крышевании украинских грантополучателей, через которых исчезла в неизвестном напралении многомиллионная помощь США.

Собственно, после всех этих скандалов усилилось внимание к назначению посла в Украине. Считалось, что Трампу нужен на этой должности надежный человек, который будет кооординировать важные для Белого дома задачи - расследование по Байдену, а также по украинскому вмешательству в американские выборы.

Но процесс поиска кадров шел тяжело. Главным образом потому, что даже через три года после своей победы на выборах Трамп де-факто не контролировал Госдеп. Там по многим направлениям (в том числе и по украинскому) по-прежнему заправляли ставленники прежней демократической администрации.

И после ухода Йованович посольством около полугода руководил временный поверенный Уильям Тейлор (еще один "антитрамповский" свидетель). С января Тейлор покинул свою должность, его заменила зам Кристина Квин.

За пост посла в Украине развернулась настоящая борьба между республиканцами из близкого окружения Трампом с одной стороны (они продвигали Майкла Костива, бывшего сотрудника ЦРУ и военного Кори Миллса) и демократами с Госдепом с другой (последние двигали Дейтона).

Как уже писала "Страна", после провала импичмента Трамп собирался весной "почистить" Госдеп и заменить там многие кадры своими людьми, но эпидемия коронавируса отодвинула эти намерения на второй план. И, по итогу, Дейтон все ж таки был назначен послом.

"Но Трамп не забросил тему чистки Госдепа. Он вернется к этому вопросу после окончания эпидемии и выборов. Тогда же могут и поменять посла", - говорит наш источник в политических кругах Вашингтона.

Ужесточение отношений с Россией

По словам наших близких к Госдепу источников, Дейтон будет продавливать политику ужесточения отношений с Россией. Что может затруднить примирение на Донбассе.

"Этим назначением Трамп делает пытается наладить отношения с Киевом, после того как против него выступали демократические либеральные силы на фоне Укаринагейта. Кандидатуру лоббирует глава внутренней разведки, республиканец Ричард Гренелл, который последние два года служил послом США в Германии. Трамп доверяет Гренеллу. Дейтон знает Украину, у него есть опыт в сфере военных и политических вопросов. Трамп в его лице нашел компромисс между политическим назначением и карьерным дипломатом, чтобы удовлетворить всех заинтересованных. Впрочем, многие члены команды Трампа скептически относятся к его выбору", - рассказал "Стране" Андрей Телиженко - бывший сотрудник посольства Украины в США, который нынче близок к Руди Джулиани, юристу Трампа.

В ноябре 2019 года Дейтону вручили "Великую награду чести в золоте" за заслуги перед Австрийской Республикой. Фото: austria.org

В Белом доме надеются, что Дейтон поможет добиться мира в Украине. Хотя неясно, как этого можно будет добиться с его более жесткой политикой по отношению к Москве. Скорее, это даст обратный эффект.

"Они будут вести жесткие переговоры по Донбассу и пресекать сильное влияние Москвы на Зе через его близкое окружение", - говорит Телиженко.