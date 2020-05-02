Сегодня Одесса чествет шестую годовщину гибели 42-х человек в Доме профсоюзов. "Страна" ведет онлайн-репортаж с Куликова поля.

Эта трагедия не расследовалась при Порошенко - ничего не изменилось и при Зеленском. Новый президент, как и старый, даже не упоминает этого события в своих выступлениях. Отмолчался он и сегодня.

Хотя ООН буквально вчера официально заявила - расследования нет, виновные не наказаны. То есть для международного сообщества этот вопрос важен, а для украинской власти - нет.

Обсуждают тему и в социальных сетях.

"Для войны на Донбассе события в Одессе стали тем детонатором, который спровоцировал гражданский конфликт на Украине. Именно тогда многие поняли, кто пришел к власти, и договариваться с ними не о чем нельзя.

То что убийства людей в доме профсоюзов в Одессе 2014 году не расследуют, четко дает понять кто правит на Украине, и что банда Порошенка никуда не исчезла, а подружилась с "новой властью" и продолжает политику на уничтожение Украины как суверенного государства", - пишет журналист Дмитрий Василец.

Юрист Андрей Портнов пишет, что президент Зеленский не выразил соболезнований семьям погибших.

"Господин Президент, до сих пор нет Вашего публичного заявления и соболезнований в отношении подвергнутых шесть лет назад в этот день массовой казни людей в одесском Доме профсоюзов.

В феврале Вы ходили с лампадками в отношении участников массовых беспорядков и убийств на Майдане.

А по одесским событиям у Вас какое-то другое отношение? Может Вам в этом вопросе как-то неудобно перед Парубием, причастным к организации этого массового убийства и которого реабилитируют назначенные Вами Генеральный прокурор и глава ГБР?

Или перед Порошенко, пять лет обеспечивавшим неприкосновенность убийцам? Может перед побратимами, активистами и радикалами, чтоб они не написали о Вас негативную заметку в социальных сетях?

Ждём публичную реакцию по случаю этой массовой казни, случайные вы правители.

Выражаю соболезнования родным и близким всех погибших в этом массовом убийстве".

Журналист и бывший политзаключенный Павел Волков называет 2 мая днем позора для правоохранительных органов.

"2 мая - позор для правоохранительных органов. За 6 лет виновные так и не наказаны. Подозрение Парубию подготовлено, но так и не доведено до суда. Дело убийцы Ходияка в суде заглохло и не движется дальше. Все почему-то забыли о посте Филатова, который после трагедии публично хвалился, что "они" в Одессе остановили русский мир. Зато известная контора продолжает кошмарить куликовцев. 30 апреля заведены новые дела против антифашистов "Куликова поля" по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 109 (захват власти), которые якобы собирались устраивать какие-то провокации в годовщину трагедии. Улики - покрытые нафталином листовки 2014 года, которые сотрудники конторы носят с собой на все обыски. Так держать! Весна пришла, как говорится...".

Одесский журналист Юрий Ткачев пишет, что ничего не изменилось на шестую годовщину трагедии.

"Шестая годовщина трагедии 2 мая. Первая годовщина при Зеленском.

Оцепление, шмон на входе, пускают только по двое и следят, чтобы побыстрее проваливали, патрули нациков-провокаторов.

Ни пара изо рта от президента по поводу гибели 46 граждан Украины.

Ничего не изменилось. Зеленский - это Порошенко".

Политиков на Куликовом поле сегодня было немного.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко, который пришел туда с коллегой по фракции - Николаем Скориком - заявляет, что виновные понесут наказание.

"6 лет без правды.

Власть продолжает блокировать расследование массовой гибели людей в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Но мы добьёмся, чтобы все виновные в гибели людей понесли наказание по всей строгости закона. Исполнители преступления, их политические вдохновители и те, кто все эти годы затягивал и блокировал расследование, обязательно предстанут перед судом.

Мы будем требовать от президента выполнить его предвыборное обещание и персонально взять на контроль эту ситуацию.

Ответов ждут родственники погибших. Ответов ждет Украина и весь мир. Если виновные не будут наказаны и справедливость не будет восстановлена – это будет пощечиной всем людям, всем родственникам тех, кто здесь погиб.

Правда о трагедии 2 мая – это дело чести для нас и дело чести для всей страны".

Депутат от "Слуги народа" Алексей Леонов, который со своим коллегой Андреем Дмитруком пришел возложить цветы жертвам Куликова поля, призывает расследовать гибель людей в Одессе.

"6 лет со дня трагедии в Одессе. 6 лет имитации бурной деятельности правоохранительных органов по расследованию данного вопроса. Одна власть сменяла другую, но кто бы не сидел в кресле мэра/губернатора/прокурора — все только делали голословные заявления, в то время, как расследование не продвинулось ни на шаг.

Сегодня пост Генпрокурора занимает человек, которого выдвинул сам Президент. И я не вижу больше препятствий, чтобы Одесса и весь мир наконец узнали виновников трагедии 2 мая. Хватит затягивать процессы, перекладывать ответственность и оправдываться! ДействуйТЕ".

Блогерша Мирослава Бердник обращает внимание, что пришедших на Куликово поле обыскивают.

"Одесситов, пришедших отдать дань памяти невинноубиенным 2 мая 2014 года, полиция пускать по 2 человека, при этом начали обыскивать людей , которые идут возлагать цветы. - а вдруг они в карманах коронавирус притащили.

Зато националитсов, которые, как шакалы, бродят вокруг никто не трогает и они цинично поставили авто с громкоговорителем, из которого вещают о том, что в стране карантин и собираться нельзя - на немецком языке.

Нелюди, безнаказанно угрожавшие убийством президенту Зеленскому, постят картинку "Можем повторить!"

А сам Зеленский сохраняет молчание, несмотря на то, что Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе, которая произошла в 2014 году".



Сегодня у сторонников Майдана - едва ли не праздник. Но было ли 2 мая их "днем победы"? Ситуацию анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Сторонники Майдана активно постят радостные плакаты к годовщине 2 мая - типа "можем повторить", "остановили сепаров" и т.д.

На самом же деле 2 мая стало крупнейшим поражением постмайданной власти. Причём не только моральным.

Именно после соженного Дома профсоюзов начался массовый приток людей в отряды "ДНР/ЛНР" и война на Донбассе получила новый виток.

Кроме того, в самой Одессе, где ко 2 мая антимайдановское движение шло на спад, буквально через два дня после трагедии сторонники Антимайдана взяли штурмом управление полиции и освободили своих товарищей.

Настроения в городе тогда были таковы, что если б нашлись организаторы, а Россия перебросила бы из Приднестровья "зелёных человечков", то власть Киева пала бы в городе очень быстро. Но организаторов не нашлось, а Россия к тому времени уже хотела замириться с Западом после Крыма и не пошла на эскалацию конфликта в новом регионе.

И то, что многие "майдановцы" до сих пор празднуют "победу 2 мая" показывает, что они так и не поняли какую они сами сыграли роль в развязывании войны в Украине, из-за которой потеряны тысячи жизней, территории и перспективы развития страны".

Но раздавались в это день и радостные заявления.

Например, волонтер Маруся Зверобой, которую подозревают в угрозах убийством Зеленскому, поглумилась над памятью жертв 2 мая, опубликовав такую картинку.