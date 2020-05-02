В Украине на фоне экономического кризиса из-за коронавируса спрос населения на кредиты упал до пятилетнего минимума, зато вырос спрос на реструктуризацию долга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по результатам "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года.

В I квартале этого года падение спроса со стороны населения на кредиты стало самым крупным с 2015 года. Для потребительского кредитования такой спад связан в первую очередь с сокращением расходов украинцев на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты.

В Украине выросла доля просроченных гривневых кредитов. "Банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков", – говорится в сообщении НБУ.

Опрошенные учреждения также ожидают снижение активности кредитования, замедление притока средств клиентов и рост всех рисков, прежде всего – кредитного.

Для кредитов бизнеса наибольшее падение в прошлом квартале произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте, зато спрос на краткосрочные займы медленно рос. Запросы на реструктуризацию долга достигли максимума с III квартала 2017 года.

"Именно этот фактор и потребность в пополнении запасов и оборотных средствах были определяющими для спроса со стороны крупных предприятий в I квартале. Зато со стороны малого и среднего бизнеса снижается спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций", – сообщают в Нацбанке.

Напомним, банки обнуляют украинцам кредитки и сокращают лимиты для тех, кто пострадал в карантин.

В конце апреля на фоне незначительного падения доллара банкиры уже говорили о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса.