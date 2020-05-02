Командование Медицинских сил ВСУ показало капсулу, при помощи которой будут транспортировать бойцов, инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится на странице командования в Facebook.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" закупил у общества с ограниченной ответственностью "КРЕАТИВ-АГРОМАШ" из города Кременчуг бокс-изолятор для транспортировки инфицированных больных "БИО-БОКС 20060". Это последняя модификация из восьми капсул, изготовленных на предприятии с учетом замечаний военных врачей. Одной из ее особенностей является возможность транспортировки пациента в полусидячем положении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бокс изготовлен из герметического материала, а также имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Кроме того, в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Медики ВСУ показали капсулу для транспортировки зараженных коронавирусом. Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден еще у одного военнослужащего из Харьковской области. По состоянию на утро 2 мая в ВСУ зарегистрировано 45 случаев инфицирования коронавирусом.

Также "Страна" писала, что во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от Covid-19 умер сотрудник ВСУ.