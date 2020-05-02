Сегодня в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли 2 мая 2014 года. Тогда из-за пожара погибли 49 человек. С раннего утра на Куликовом поле в Одессе образовались очереди из желающих возложить цветы в память о погибших в Доме профсоюзов.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем и публикует фото с митинга-реквиема по погибшим, который проходит в условиях коронавирусного карантина:

На Куликовом поле много людей пришли, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.

Накануне в ООН призвали Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе. "Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерть своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается недостижимым" - заявили в ООН. И отметили отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле.