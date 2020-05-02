Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой –дочери бывшего лидера страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении.

Чуть позже Токаев поблагодарил Дариги за работу на должности спикера сената.

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан", - сообщил Токаев в Twitter.

Отметим, что старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига с сентября 2016 года была депутатом сената парламента Республики Казахстан. С 20 марта 2019 года -занимала должность председателя (спикера) сената.

По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, указ Токаева о прекращении полномочий Назарбаевой является отражением напряженности внутри политической элиты страны, которая наблюдается в Казахстане с прошлого года.

"Потому что позиция спикера сената довольна важная. По Конституции это второй человек после президента. Любые кадровые перемещения на этом посту всегда будут вызывать очень большой интерес", - цитирует Сатпаева агентство "Интерфакс-Казахстан".

По мнению эксперта, данное переназначение, скорей всего, было согласовано, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Самый интересный вопрос будет заключаться в том, какую позицию Назарбаевой предложат вместо должности спикера сената", - сказал политолог.

Напомним, после того как внук предыдущего главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Айсултан объявил, что обладает информацией о коррупции во взаимоотношениях правительств своей страны и РФ, казахстанские власти озаботились вопросом его здоровья.