Государственное предприятие "Укрспирт" прекратило производить сырье, необходимое для создания дезинфекторов. Причиной стало окончание действия соответствующего разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, закон №540-I разрешал производство сырья в период со 2 по 30 апреля. Все это время "Укрспирт" производил сырье для антисептиков ежедневно, за исключением двухдневного перерыва на Пасху.

Суммарно предприятию удалось произвести около четырех миллионов литров дезинфекционного средства, которые поставляли 41 украинскому предприятию. Контролировал этот процесс представитель налоговой, а всего в процессе участвовали 12 заводов государственного предприятия.

"Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые затем попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством", - сказал исполнительный директор "Укрспирта" Сергей Блескун.

Напомним, 29 апреля военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила под Киевом цех по производству некачественных антисептических средств. Их продавали в том числе для Вооруженных сил Украины, где уже больше 60 зараженных коронавиусом.

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