Национальный банк прогнозирует снижение экспортных поставок украинских товаров в 2020 году на 12% из-за сужения внешнего спроса, падения мировых цен на товары и последствий пандемии коронавируса на экономику. Тем самым подтверждая прогнозы владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов Ukrlandfarming Олега Бахматюка о 15%-ом обвале цен на экспорт подсолнечника и кукурузы.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка за апрель.

Как отмечается в обзоре, основными факторами сокращения экспорта в текущем году будут слабый внешний спрос на металлургическую продукцию, снижение урожая и соответствующее сокращение экспорта зерновых. Другие экспортные поставки также снизятся из-за падения мировой экономики.

Согласно прогнозу НБУ, в 2020 году экспорт товаров сократится на 12% вследствие снижения внешнего спроса и цен на сырьевые товары, а также низкого урожая зерновых из-за менее благоприятных погодных условий. В то же время негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие.

Сокращение импорта товаров на 12% в 2020 году будет предопределяться прежде всего энергетической составляющей, которая упадет почти вдвое. Снижаться будут как цены на энергоресурсы, так и объемы импорта газа (до 6 млрд кубометров по сравнению с 14,4 млрд кубометров в 2019 году) - из-за высоких запасов в хранилищах. Вследствие падения реальных доходов населения и снижение экономической активности будет сокращаться и неэнергетический импорт (на 4%). Вместе с тем, темпы падения неэнергетического импорта будут сдерживаться дополнительным спросом на медицинское оборудование и фармацевтическую продукцию, говорится в обзоре.

Напомним, НБУ прогнозирует снятие почти всех ограничений, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом, с конца июня.

В прогнозе Нацбанка говорится о том, что каждый восьмой украинец вскоре станет безработным.