Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что организация продлила срок глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил во время брифинга, видео опубликовано в Facebook.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - сказал он.

По словам Гебреисуса, такой вывод был сделан на заседании комитета, в которых входили 18 экспертов и 13 консультантов. Решение было принято единогласно. Следующее заседание, посвященное ситуации с коронавирусом, запланировано через 90 дней.

В связи с этим ВОЗ призвал страны мира помогать пострадавшим от эпидемии государствам.

Заседание ВОЗ. Видео: facebook.com/WHO

Напомним, по состоянию на утро субботы, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 344 402 человек. За сутки заболели почти 150 тысяч людей. Количество зараженных увеличилось на 149 879 человек. Умерли от болезни 238 787 (+5 348 за сутки). Выздоровели 1 053 419 человек (+38 236 человек).

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550. Из них 41 человек - жители Киева.