В Украине за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Сovid-19 зарегистрировано в Черновицкой области (78 случаев), Днепропетровской области (72 случая) и Закарпатской области (64 случая).

Об этом на брифинге 2 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, из 550 новых пациентов с Covid-19 17 детей и 96 медиков. Всего за последние сутки проведено 5399 тестов методом ПЦР. В учреждения здравоохранения были госпитализированы 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек.

С момента начала эпидемии, по данным главы Минздрава, наибольшее количество ПЦР-тестов сделано в городе Киеве (около 19 000).

Таймкод про большее число заражений в регионах за сутки - с 4:39

Всего на утро 2 мая в Черновицкой области зарегистрировано 1745 случаев заболевания коронавирусом. В Днепропетрвской области - 436 случаев и в Закарпатской области - 496 случаев. В Украине число заболевших Covid-19 выросло до 11 411 человек.

Как сообщала "Страна", в Киеве за сутки коронавирусом заразился еще 41 человек, из них пятеро - медики

В мире за сутки коронавирусом заразились почти 150 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 3 344 402