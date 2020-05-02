По состоянию на субботу, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в России достигло 124 054 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 9 623 человек, это наибольший показатель с момента начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

Всего в России умерли 1 222 пациента с Covid-19, а выздоровели 15 013 человек.

Большинство зараженных (5 358 россиян) находится в Москве. На втором месте по количеству инфицированных находится Московская область (807). Еще 323 зараженных коронавирусом находится в Санкт-Петербурге.

Таким образом, Россия заняла седьмое в мире место по количеству зараженных коронавирусом, уступив лишь Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Соединенным Штатам.

После России идут Турция (122 392 зараженных), Иран (95 646) и Бразилия (92 202).

Напомним, российские медики заговорили о новом симптоме коронавируса. У большинства пациентов с подтвержденным Covid-19, которые находятся на лечении в московской больнице в Коммунарке, выявлены высыпания на на руках и животе.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер-министр России Мишустин подхватил коронавирус и отошел от дел.