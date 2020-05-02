Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко начали поступать угрозы из-за раннего снятия карантина в городе после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении передал ему "пламенный привет" от себя, МВД и СБУ.

В этот раз, по словам Бондаренко, сообщение пришло от человека, подписанного как первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. В нем он последний раз предупреждает мэра и просит "успокоить свои таланты", чтобы вместо приветов не последовали действия. В Офисе президента заявили, что градоначальник сделал поспешные выводы после того, как кто-то его разыграл.

Скриншот с угрозами в мессенджере мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал у себя в Facebook.

"Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", - говорится в первом смс.

"Спасибо, это угрозы?", - интересуется Брндаренко.

"Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?", - последовал ответ.

На все это Бондаренко ответил так: "Мой ответ: Вы забыли, в какой стране живете".

В Офисе президента заявили, что Трофимов при помощи смс-сообщений с Бондаренко не общался и предположили, что он стал жертвой розыгрыша.

"Очевидно, городской голова стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочий", - говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Напомним, в интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта на этой неделе. 30 апреля местная городская власть фактически отменила карантин, что незамедлительно повлекло за собой реакцию центра. К мэру в Twitter уже обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой.

Вскоре на Бондаренко завели уголовное дело. А уже к вечеру президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении передал пламенный привет городскому главе и сказал, что Бондаренко перепутал децентрализацию с автономией.

Также мы писали, что Черкасская ОГА рекомендовала горсовету отменить решение о смягчении карантина.