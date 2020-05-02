Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не все медики, которые работают с зараженными коронавирусом, получили обещанные 300% надбавки. По его словам, вина за это лежит на местных властях.

Об этом он сообщил во время брифинга 2 мая, видео опубликовано в Facebook.

По словам Степанова, ведомство передало на места все необходимые средства, а задержки возникают уже непосредственно там.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал он.

В связи с этим Степанов утверждает, что уже направил соответствующие письма главам ОГА с требованием отчитаться по каждому медицинскому учреждению: какая сумма и каким работникам была выплачена за работу с больными коронавирусом.

Более того, для всех медиков, которые не получили обещанную надбавку, была создана "горячая линия" по номеру 0-800-505-201.

Смотреть с 5:50. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, министерство здравоохранения Украины по состоянию на субботу, 2 мая, передало в регионы страны 867 тысяч ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.