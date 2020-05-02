В субботу, 2 мая, в Одессе отмечают шестую годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году - тогда из-за пожара погибли 49 человек. На Куликовом поле образовались очереди из желающих возложить цветы.

Онлайн-репортаж о происходящем ведет "Страна".

Так, правоохранители пускали людей на Куликово поле по двое, чтобы они могли возложить цветы. Перед входом скопилась большая очередь, которые хотят почтить память погибших.

Люди пришли почтить память погибших в Одессе

Как можно заметить, часть пришедших были без масок. Также часть из них не соблюдает необходимую дистанцию.

Люди пришли почтить память погибших в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана, в ходе которых были жертвы с обоих сторон. А затем майдановцы сожгли десятки своих противников, забросав "коктейлями Молотова" Дом профсоюзов.

"Страна" писала о том, что изменилось при Зеленском в деле 2 мая.