В субботу, 2 мая, в сети появилось видео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном спустя три недели после его таинственного исчезновения.

Кадры опубликованы в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Бодр и весел": Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах запечатлен на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо. Он перерезает красную ленточку под аплодисменты людей.

Ким Чен Ын появился на публике спустя три недели после исчезновения. Видео: t.me/bbbreaking

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын, слухи о смерти которого циркулируют несколько последних дней, 1 мая появился на публике впервые почти за три недели.

Также "Страна" писала, что в Южной Корее предположили, что глава соседнего государства не появляется на публике, так как находится на карантине из-за коронавируса.