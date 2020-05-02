В Черновцах местная газета "Молодой Буковинец" опубликовала новость о том, что у секретаря Черновецко-Буковинской епархии УПЦ архимандрита Никиты Сторожука якобы обнаружена коронавирусная инфекция Covid-19, добавив священнослужителя в число 1745 инфицированных коронавирусом в области.

На следующий день, 30 апреля, герой публикации пришел в редакцию, чтобы выяснить источники недостоверной, по его словам, информации.

Священнослужитель пришел в редакцию в медицинской маске и заявил, что он здоров. Он пытался выяснить у главного главного редактора Богдана Загайского, каким образом тот провел лабораторное исследование и определил, что у секретаря епархии Covid-19.

В редакции не захотели принести извинения, ответив, что они не могут все новости проверять, поэтому и написали так. В настоящее время на сайте "Молодого Буковинца" есть новость о коронавирусе у архимандрита Никиты и пневмонии у митрополита УПЦ МП Мелетия.

Видео визита обнародовано на странице Черновецко-Буковинской епархии в Facebook.

В Черновицко-Буковинской епархии обратились к СБУ, главному санитарному врачу, Национальной полиции с требованием провести полную дезинфекцию редакции "Молодого Буковинца" от вируса Covid-19 и отправить коллектив и главного редактора на самоизоляцию по причине того, что журналисты контактировали с "инфицированным", по данным редакции, человеком.



Как сообщала "Страна", на утро 2 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 11 411 человек.

В мире за последние сутки коронавирусом заразились почти 150 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 3 344 402.