В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден еще у одного военнослужащего из Харьковской области. По состоянию на утро 2 мая в ВСУ зарегистрировано 45 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 7:00 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении командования Медсил.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 299 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 28 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19", - отметили медики.

Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.



Как сообщала "Страна", 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от Covid-19 умер сотрудник ВСУ.