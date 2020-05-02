Министерство здравоохранения Украины по состоянию на субботу, 2 мая, передало в регионы страны 867 тысяч ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во время ежедневного брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

"На сегодняшний день передано в регионы уже 867 тысяч ПЦР-тестов. Передача происходит по следующему алгоритму. У нас есть четкий алгоритм, как мы определяем количество этих тестов, которые мы передаем. Первое – количество зараженных. Это возможности лабораторий, которые проводят тестирование граждан в соответствии с процедурой", - сказал он.

При этом Степанов заявил, что процесс тестирования украинцев на коронавирус не должен прерываться ни при каких обстоятельствах.

"Также это остатки, которые есть в лабораториях в разных регионах страны. Это делается, чтобы процесс тестирования ни в коем случае не прерывался. Ситуация полностью под контролем Минздравом. У нас не существует регионов с недостатком или остатками ПЦР-тестов. Стоимость ПЦР - тестирования – бесплатная", - подчеркнул он.

Смотреть с 10:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро субботы, 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.

Также "Страна" писала, что количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 344 402 человек. За сутки заболели почти 150 тысяч людей.