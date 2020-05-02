Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человека, 5 из них - медики. Всего в столице 1494 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Об этом 2 мая сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Из числа новых инфицированных - 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет и 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. Один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник из храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской в ​​столице.

"Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказался бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных. Берегите себя!", - призывает мэр столицы.

В Украине на утро 2 мая количество зараженных коронавирусом выросло до 11 411 человек.

В мире за эти сутки заразились почти 150 тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 3 344 402.