Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - более простые в сборке и обслуживании. Их хотят использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс".



В НАСА пояснили, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще. Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом Covid-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение НАСА уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.

Как сообщала "Страна", США перед вспышкой Сovid-19 продали в Китай сотни аппаратов ИВЛ и десятки миллионов масок. Тем временем американские эксперты сообщают, что череда эпидемий коронавируса может опустошить экономику США и лишить ее статуса сверхдержавы.

Ранее в Тернопольской области медики показали, как заменили аппарат ИВЛ пакетом и шлангами.