Федеральное агентство по сетям ФРГ намерено отклонить заявку компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", об освобождении от норм газовой директивы Европейского союза.

Об этом сообщает DW.

Так, регулятор направил участникам процесса документ, в соответствии с которым газопровод не отвечает пунктам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве. Решение не позволит освободить компанию от регулирования, хотя само строительство еще не завершено.

Уточним, что соответствующую заявку компания направила властям Германии еще вначале 2020 года. В ней приводился аргумент о том, что понятие "завершение строительства" не нужно трактовать в узкотехническом смысле, ведь на момент вступления директивы в силу, в проект уже были вложены многомиллиардные средства.

Окончательное решение правительство Германии будет принимать после того, как ознакомится с документацией. Ожидать его стоит не раньше 8 мая.

Напомним, принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" сменило пункт назначения. Еще в воскресенье оно направлялось в дальневосточный порт Находку, а теперь идет в Калининград.

До этого "Страна" писала, что в Министерстве энергетики России выразили уверенность в том, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено. По мнению ведомства, в завершении проекта заинтересованы мировые компании.