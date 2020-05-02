Немецкая футбольная лига может возобновить сезон в чемпионате Германии, прерванный из-за коронавируса, 15 мая. Эту дату считают наиболее реалистичной, но все зависит от решения правительства Германии.

Об этом сообщает Goal.com.

Изначально DFL была готова возобновить сезон 9 мая, но правительство отложило решение о возвращении лиги до следующей недели. Канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель провели в четверг встречу, где обсудили воздействие коронавируса на страну.

Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании, которое состоится 6 мая. Меркель отметила, что именно в этот день правительство примет четкие решения по школам, детсадам и спортивным мероприятиям.

Как сообщала "Страна", в УЕФА считают, что коронавирус может поменять сроки и принципы ЧМ-2022.

Также стало известно, что УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.