Премьер-министр Австралии Скотт Морисон заявил, что карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, будет ослаблен 8 мая. Это на неделю раньше, чем планировалось изначально.

Слова чиновника передает Reuters.

Так, правительство страны приняло решение ослабить карантин раньше на фоне уменьшения количества новых заражений коронавирусом. По оценкам центрального банка Австралии, страну ждет самое крупное с 1930-х годов сокращение экономики, вызванное запретами и ограничениями для бизнеса.

"Нам нужно перезапустить экономику, нам нужно перезапустить общество. Мы не можем держать Австралию под "одеялом", - сказал Морисон.

Согласно последней информации, в Австралии зафиксировали 6 700 случаев заражения коронавирусом и 93 смерти. А рост инфицированных составляет около 0,5% в день, хотя месяц назад показатель достигал 25%.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 2 мая, количество зараженных коронавирусом в мире увеличилось до 3 344 402 человек. За сутки заболели почти 150 тысяч людей.

Также "Страна" писала, что по состоянию на 2 мая, в Украине зафиксировано уже 11411 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 1 мая, этот показатель составлял 10 861 случай. Новых эпизодов за сутки - 550.