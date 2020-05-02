В сфере пассажирских авиаперевозок после пандемии коронавируса ожидаются масштабные изменения: регистрация перед вылетом будет бесконтактной, перед полетом пассажиров могут сканировать на наличие температуры, могут быть "коридоры" для дезинфекции, на борту будут выдавать антибактериальные средства и проводить отдельный инструктаж о санитарных нормах.

Такие будущие изменения в перелетах описаны на сайте консалтингового агентства SimpliFlying.

Процесс регистрации на рейс в аэропорту по мнению экспертов может осуществляться за 24 часа до вылета. Здесь пассажиру понадобится пройти бесконтактную регистрацию на рейс с наличием полной защитной экипировки (маски, перчатки, дистанция между сиденьями), а также "паспорта иммунитета". На втором этапе (за 4 часа до вылета) появятся сканирующие уникальные коды или считывающие голосовые команды, "коридор" дезинфекции и проверка температуры, допустимой к полету. Проверка багажа и его дезинфекция (за 3 часа до вылета); Проверка состояние здоровья биосканерами (за 2 часа). В случае выявления каких-либо отклонений путешественникам может быть отказано в перелете. Ожидание вылета (за 1 час) производится в полупустом зале ожидания со свободными сиденьями и дистанцией между пассажирами. Во время посадки в самолет (за 30 минут до вылета) дистанция в 1,5 метра сохраняется. Изменения также коснутся пребывания на борту - так, члены экипажа начнут оставлять карманы впереди стоящих кресел пустыми, будут выдавать пассажирам антибактериальные средства и меню в цифровом формате, а также проводить отдельный инструктаж, посвященный санитарным нормам. В целом же предполагается, что авиапассажиров в ходе пребывания в аэропорту и самолете обяжут носить средства индивидуальной защиты, а при выходе в аэропорту прибытия багаж также пройдет дезинфекцию.

Как сообщала "Страна", авиаперелеты после пандемии коронавируса также ожидает подорожание билетов и нахождение всего времени пути в маске.

Среди правил, которые планируют ввести авиакомпании также минимум ручной клади и блокировка средних кресел в ряду.