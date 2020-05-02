В субботу, 2 мая, в Киеве закрывают проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Борщаговском путепроводе начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники открывают движение всеми тремя полосами в сторону центра. Проезд в сторону Борщаговки будет перекрыт", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта планируется заменить балки на 1 и 2 полосах движения, залить монолитную плиту автопроезда, устроить многослойную гидроизоляцию, а также установить деформационные швы типа "Maurer".

Объехать мост можно при помощи нескольких маршрутов. В частности: просп. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса. Также по ул. Голего - ул. Нежинская - ул. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева.

Карта объезда. Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, на Лыбидской площади (области между ул. Дружбы Народов и ул. Голосеевским) будут устанавливать современное барьерное ограждение типа Vario Guard, в связи с чем будет перекрываться дорога.

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